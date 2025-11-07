வார பலன்கள் - கடகம்

பிரச்னைகளின் ஆணிவேரைக் கண்டறிந்து அகற்றிவிடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் உத்வேகத்துடன் பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் வம்பு வழக்குகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் செயல்முறைகளை ரசிகர்களின் செயல்முறைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தினரின் குற்றம் குறைகளைப் பெரிதுபடுத்தமாட்டீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் சொல்கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
