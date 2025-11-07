வார பலன்கள் - சிம்மம்

பூர்விகச் சொத்துகளில் சுமுகமான பாகப்பிரிவினை உண்டாகும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் மனமறிந்து அலுவலக வேலைகளைச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளைக் கலந்தாலோசித்த பிறகே முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்குப் புழு, பூச்சிகளால் தொல்லை
ஏற்படாது.
அரசியல்வாதிகளுக்குப் பொறுப்புகள் கூடும். கலைத்துறையினர் புதிய கலைகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்றுவருவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
