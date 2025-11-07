வார பலன்கள் - கன்னி

உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் தனித்தன்மையும் உயரும். மனதிற்கினிய பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் வெளியூரிலும் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகளின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்குத் தேவையான அறிவுரைகளை வழங்குவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றல் கூடும். பெண்களுக்கு உற்றார் உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வத்தைக் கூட்டிக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
