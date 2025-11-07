வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். தெய்வ நம்பிக்கை மேம்படும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் தடையாக இருந்தவர்கள் விலகி விடுவார்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்காக சில பொறுப்புகளை ஏற்க வேண்டி வரும்.

அரசியல்வாதிகள் அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களிடம் பெருந்தன்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். பெண்கள் உடன் பிறந்தவரிடம் சுமுகமாக நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் சிறப்பான மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 7

