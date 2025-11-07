வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய வேலைக்கு மாறும் வாய்ப்பு உண்டாகும். வியாபாரிகள் நேர்முகப் போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய தானியங்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் காரியங்களில் விவேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் திறமைகளை மகிழ்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
பெண்கள் எவரிடமும் தனிப்பட்ட விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 8, 9, 10.
