வார பலன்கள் - தனுசு

எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
வியாபாரிகள் வெளியூர் பயணங்களைச் செய்து வருமானத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் ஊடு பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் அனைவரிடமும் நட்புடன் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் எண்ணங்கள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும். பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 11, 12 .
