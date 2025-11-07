வார பலன்கள் - கும்பம்

மனதளவில் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். ஆரோக்யத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் வதந்திகளை நம்ப மாட்டீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் கூடுதல் வருமானம் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உதவிகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதுவிதமான பொலிவுடன் காணப்படுவீர்கள்.
பெண்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
