வார பலன்கள் - மீனம்

சிறு தூரப் பயணங்களால் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் மறைமுக விமர்சனங்களைப் பெரிதுபடுத்த மாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் போட்டிகளை சாதுர்யமாக எதிர்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் சோர்வு நீங்கி, கட்சிப் பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ஒருவிதமான படபடப்பு ஏற்பட்டு நீங்கும்.
பெண்கள், கணவர் குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் பொறுமையுடன் இருந்து தங்கள் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.