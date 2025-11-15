வார பலன்கள் - மேஷம்

புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். தன்னம்பிக்கை உருவாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வினைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் மேன்மை உண்டாகும். விவசாயிகள் கறுப்பு நிறப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடமிருந்த கருத்து வேறுபாடுகளை நீக்குவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சில மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெண்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 20.
