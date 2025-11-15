வார பலன்கள் - ரிஷபம்

குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். புதிய முதலீடுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். வியாபாரிகளின் பேச்சுக்கு சக வியாபாரிகள் மத்தியில் மதிப்பு கூடும். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தகுதியான தொண்டர்களிடம் முக்கிய வேலைகளை முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலைநுட்பங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் தாய்வழி உறவினர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் தெளிவுடன் இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.