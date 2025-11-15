வார பலன்கள் - மிதுனம்

உங்கள் அந்தஸ்து, கௌரவம் உயரும். பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் கருணை பார்வையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரம் நல்லபடியாக நடக்கும்.
விவசாயிகள் விவசாயக்கூலிகளைத் தட்டிக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எடுத்த காரியங்களில் சிறப்பான அனுபவம் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு கற்பனை வளம் அதிகரிக்கும்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்மகாரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டுகளில் முனைப்புடன் செயல்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
