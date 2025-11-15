வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
மனதுக்குப் பிடித்த பொருள்களை வாங்குவீர்கள். குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளைச் சிறப்பாகச் செய்துமுடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடிப்பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்திடம் கண்ணியமாக நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு தங்கள் காரியங்களில் ஆர்வம் கூடும்.

பெண்கள் கணவரிடம் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து உதவித்தொகை கிடைக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

