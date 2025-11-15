வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகளைச் சமாளிப்பீர்கள். குடும்பத்தினரிடமிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இருந்த நெருக்கடிகள் நீங்கும். வியாபாரிகளுக்குக் கூட்டாளிகள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். விவசாயிகள் பயிர்களில் நல்ல விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மேலிடம் இட்ட கட்டளைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பணவரவு கூடுதலாக இருக்கக் காண்பீர்கள்.

பெண்கள் தற்பெருமைகளைக் குறைத்துக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் சக நண்பர்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

