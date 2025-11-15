வார பலன்கள் - கன்னி

எதிலும் தனித்தன்மையோடு செயல்படுவீர்கள். உடல் நலனில் கருத்தாக இருப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். விவசாயிகள் விவசாயத்தில் சிறு சங்கடங்களைச் சந்திப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் களப்பணிகளில் உத்வேகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் தங்கள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் தங்களின் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
