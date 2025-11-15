வார பலன்கள் - துலாம்

தொழிலில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் கணக்கு வழக்குகளைச் சரியாக வைத்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரின் விமர்சனங்களை பெரிதுபடுத்த மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் சுறுப்புடன் பணியாற்றுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெற்றிபெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
