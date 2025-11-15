வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

இல்லத்துக்குத் தேவையானவற்றை வாங்குவீர்கள். சுபநிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளை விரைவாகச் செய்துமுடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பணியாள்களிடம் நட்புடன் நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகள் கடினமாக உழைப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளில் அளவுடன் ஈடுபடுவது நலம் பயக்கும். கலைத்துறையினருக்குத் தள்ளிப்போன ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகும்.
பெண்கள் ஆக்கபூர்வமாகச் சிந்தித்து குடும்பப் பொறுப்புகளைக் கையாளுவீர்கள். மாணவர்கள் தேக ஆரோக்கியத்தைப் பேணிக்காப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
