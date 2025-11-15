வார பலன்கள் - தனுசு

பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வழக்குகளும் சாதகமாக முடிவடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகள் மனம் கோணாமல் நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை ஆலோசித்தே செயல்படுவீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளைத் திரும்பச் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் உதவிகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் பெற்றோருக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் பள்ளியில் ஒழுக்கத்துடன் நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.