வார பலன்கள் - மகரம்

மனக்குறைகள் மறையும். பெற்றோரின் தேவைகளைப் பெறுவீர்கள். முயற்சிகளில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் நற்பெயரெடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் எதையும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்துச் செய்யவும். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்கச் சிந்தித்துச்செயல்படுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களால் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெண்கள் கணவரின் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைப்படி நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 14.
