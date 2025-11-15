வார பலன்கள் - கும்பம்

ஆன்மிகப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்துக்குப் பாடுபடுவீர்கள். காரியங்களை பொறுப்புடனும் பொறுமையுடனும் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு புதிய தொடர்புகள் உண்டாகும். விவசாயிகள் அமோகமான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்தின் அங்கீகாரத்தைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் கற்பனை ஆற்றல் அதிகரிக்கும். பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதி காண்பீர்கள். மாணவர்கள் புதிய கல்விப்பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 15, 16, 17.
