வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

வேலைகளை தனித்து சுதந்திரமாகச் செய்துமுடித்துவிடுவீர்கள். எதிர்பாரா பயணங்கள் செய்ய நேரிடும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உயரதிகாரிகளிடம் நெருக்கமாகப் பழகும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் சிறு அலைச்சல்கள் உண்டாகும். விவசாயிகள் கொள்முதலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக்கட்சியினரின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்குப் பணவரவு கூடும்.

பெண்கள் இல்லத்திற்குத் தேவையான நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 18, 19.

