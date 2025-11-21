வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on
Updated on
1 min read

எதிர்பாராத நபர்கள் மூலம் சில உதவிகள் பெறுவீர்கள். வங்கிக்கடன்கள் கிடைக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைப்பளுவைக் குறைப்பீர்கள். வியாபாரிகள் போட்டிகளைச் சமாளிப்பீர்கள். விவசாயிகள் பயிர்களுக்கு இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் பெற்றோருக்கு அனுசரணையாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாகப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 21, 22.

