வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்யபோகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
இல்லத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடக்கும். கடன்பிரச்னை ஏற்படாது. உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சக

விவசாயிகளின் நன்மதிப்பு கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் வாக்குறுதிகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தற்பெருமை பேச்சுகளைக் குறைத்துக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 25, 26, 27.

weekly predictions

