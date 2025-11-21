weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்யபோகிறது இந்த வாரம்..
Published on

புதிய நண்பர்கள் அமைவார்கள். முயற்சிகளில் சிறு தாமதம் ஏற்படும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைகளில் சிறு படபடப்பு ஏற்பட்டு நீங்கும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் கருத்துகளைப் பகிரும்போது கவனமாக இருக்கவும். விவசாயிகள் விளைச்சலில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குப் பணவரவு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களிடம் அநாவசிய விவாதங்களில் ஈடுபடவேண்டாம். பெண்கள் குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

