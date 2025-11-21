வார பலன்கள் - சிம்மம்

குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உடல் உபாதைகள் நீங்கும். தொழிலில் மிதமாகச் செயல்படுவீர்கள். வருமானத்துக்குக் குறைவு வராது.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் ஆதரவான சூழ்நிலை அமையும். வியாபாரிகள் கடையை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு எதிர்பார்த்த காரியங்கள் கைகூடும்.
அரசியல்வாதிகளின் திறமை மதிக்கப்படும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் மதிப்பு, மரியாதை உயரக் காண்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு சக மாணவர்களின் ஆதரவு கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
