வார பலன்கள் - கன்னி

பெற்றோர் ஆதரவாக இருப்பார்கள். விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்குவீர்கள். உங்கள் புகழ், கெüரவம் உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைச் சரியாகச் செய்து முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கமிஷன் விஷயங்களில் ஆதாயம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்குத் தக்க அறிவுரைகளைக் கூறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் மனதிற்கினிய பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் கணவரின் அன்பு, பாசத்தைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.