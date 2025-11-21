வார பலன்கள் - துலாம்

உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் மேம்படும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைத் திட்டமிட்டு சரியாகச் செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் ஆர்வமுடன் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் புத்துணர்ச்சியுடன் ஈடுபடுவீர்கள். பெண்கள் தங்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாகப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
