வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு பணியாற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளியுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் சிறுதானிய பயிர்களைப் பயிரிட்டு வருமானத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் சிறு நெருக்கடிகளைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்பீர்கள். பெண்களுக்கு சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மேலோங்கும். மாணவர்கள் பெற்றோரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
