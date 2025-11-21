வார பலன்கள் - தனுசு

மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக உத்தியோகஸ்தர்களுடன் நெருக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய இலக்குகளை நோக்கிப் பயணிப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்குத் தடைபட்ட விவசாயப் பணிகள் முடிவடையும்.
அரசியல்வாதிகள் வெளியூர் சென்று கட்சிப்பணிகளைச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் முழு ஈடுபாட்டைக் காட்டுவீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை, அணிமணிகள் வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
