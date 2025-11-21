வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்யபோகிறது இந்த வாரம்..
Published on
Updated on
தடையாக இருந்தவர்களால் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் நீங்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்பீர்கள்.

வியாபாரிகள் அரசு விவகாரங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைப்பணிகளில் தனிப்பட்ட ஆர்வம் உண்டாகும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் துணிவுடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் உயர்ந்தவர்களின் சந்திப்பு உண்டாகும். பெண்களுக்கு உடன் பிறந்தோருடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளால் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

