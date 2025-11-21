வார பலன்கள் - கும்பம்

வருமானம் படிப்படியாக உயரும். தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மனதுக்குப் பிடித்த விதத்தில் கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். பெண்கள் குடும்பத்தில் மழலைச் செல்வம் உண்டாகக் காண்பீர்கள். மாணவர்களுக்குக் கல்வியில் இருந்த குழப்பம் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
