வார பலன்கள் - மீனம்

பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். வழக்கு விவகாரங்கள் சாதகமாக அமையும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களால் புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும். வியாபாரிகள் விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு உழைப்புக்குத் தக்க ஊதியம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
