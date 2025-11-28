வார பலன்கள் - மேஷம்

எடுத்த காரியங்கள் நினைத்தபடியே நிறைவேறும். உடல் உபாதைகள் நீங்கும். தொழிலில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் வேலைத்திறன் அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் துணிந்து புதிய முதலீடுகளைச் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் கூடுதல் விளைச்சலைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சிப்பணிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் கூடத் தொடங்கும். பெண்களுக்குப் பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் படிப்பில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
