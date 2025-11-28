வார பலன்கள் - ரிஷபம்

உற்றார் - உறவினர், நண்பர்களுடன் உறவு மேம்படும். பூர்விகச் சொத்தில் வில்லங்கங்கள் நீங்கி, உங்கள் பங்கு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்க முன்பணம் கொடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் சிந்தித்துக் கட்சிப்பணிகளைச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் பளிச்சிடும். பெண்கள், குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.