வார பலன்கள் - மிதுனம்

தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். வருமானம் சிறப்பாகவே இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைகளை திறம்படச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடினமான வேலைகளையும் கவனமாகச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களையும் தங்கள் வசப்படுத்திக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களை எடுப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
