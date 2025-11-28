வார பலன்கள் - கடகம்

குடும்பத்தில் அமைதி நிறையும். பொருளாதாரத்தில் இருந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீங்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல், வாங்கல் சுலபமாக முடியும். விவசாயிகள் புதிய மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு வருமானம் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சித் தலைமையிடம் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். பெண்கள் கணவருடன் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 28, 29.
