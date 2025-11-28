வார பலன்கள் - சிம்மம்

பழைய தொழிலை மறுபடியும் நடத்த முற்படுவீர்கள். வழிபாடுகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் அலைச்சல் இல்லாமல் வியாபாரத்தை நடத்துவீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதல் விற்பனையில் வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளைத் திருப்பி அடைப்பீர்கள். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளை நல்ல முறையில் நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 30, டிசம்பர் 1.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.