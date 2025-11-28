வார பலன்கள் - துலாம்

நண்பர்கள் தக்க நேரத்தில் உதவி செய்வீர்கள். தொழில் சிறப்பாக நடக்கும். மறைமுக எதிர்ப்புகள் தானாகவே விலகிவிடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கடுமையாக உழைத்து வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குத் தொண்டர்களின் ஆதரவு பெருகும். கலைத்துறையினர் புதிய குத்தகைகளைத் தேடிப்பெறுவீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மருத்துவச்செலவுகள் குறையும். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 2, 3.
