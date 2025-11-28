வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். உற்றார் உறவினர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் திட்டமிட்ட வேலைகளை முன்கூட்டியே செய்துமுடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைப் புகுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புழு, பூச்சிகளின் பாதிப்புகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரிகளின் தொல்லை இருக்காது. கலைத்துறையினருக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள்.
மாணவர்கள் பெற்றோரின் சொல்கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
