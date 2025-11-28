வார பலன்கள் - தனுசு

கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள். கடன்பெற்று தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் அதிக இணக்கம் காட்ட வேண்டாம். வியாபாரிகள் கடன்களை வசூலிப்பீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தால் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்குத் தகவல் அனுப்பும்போது கவனமாக இருக்கவும். கலைத்துறையினர் புதிய யுத்திகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் சமாதானப் போக்கைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.