வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
Updated on
1 min read

பொருளாதாரம் உயரும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேர்வீர்கள். உடல் நலனும் மனநலனும் நன்றாக இருக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய நண்பர்களை கூட்டாளிகளாகச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் ஊடு பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் சொன்ன சொல் தவறமாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் சுறுசுறுப்பாக உழைப்பீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com