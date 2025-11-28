வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தொழிலில் புதிய அனுபவத்தைப் பெறுவீர்கள். வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் புகழ், அந்தஸ்து கூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைக் குறைப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வண்டி வாகனங்களுக்குப் பராமரிப்புச் செலவு செய்யநேரிடும். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் விஷயங்கள் நன்றாக இருக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து கடமையாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் தங்கள் குடும்பத்தில் மகப்பேறு உண்டாகக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படித்து சாதனை செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

