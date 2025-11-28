வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
பல வழிகளில் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். பயணங்களாலும் நன்மை உண்டாகும். செயற்கரிய செயல்களைச் செய்துமுடிப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சிறிது செலவு செய்து கடையை அழகுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பூச்சிகளின் தொல்லை இராது.

அரசியல்வாதிகள் வழக்குகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் எச்சரிக்கையுடன் நடந்துகொள்வீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்ந்து படிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

