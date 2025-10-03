வார பலன்கள் - துலாம்

இல்லத்தில் திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். புதிய வண்டி, வாகன யோகம் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு வேலைப்பளு குறையும். விவசாயிகளின் பொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் உத்தரவை மீறி எதுவும் செய்யமாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் அலட்சியப்போக்கைப் பெரிது படுத்த மாட்டீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில்
சந்தோஷம் நிறைந்திருக்கும். மாணவர்கள் கவனமாக முயற்சி செய்து முதலிடத்திற்கு வருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
