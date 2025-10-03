வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

இல்லத்தில் திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். புதிய வண்டி, வாகன யோகம் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு வேலைப்பளு குறையும். விவசாயிகளின் பொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் உத்தரவை மீறி எதுவும் செய்யமாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் அலட்சியப்போக்கைப் பெரிது படுத்த மாட்டீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில்

சந்தோஷம் நிறைந்திருக்கும். மாணவர்கள் கவனமாக முயற்சி செய்து முதலிடத்திற்கு வருவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வார பலன்கள்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com