வார பலன்கள் - மேஷம்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். தொழிலில் வளர்ச்சி காண்பீர்கள். கவனமாக உழைத்து முன்னேறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக வேலைகள் சுமுகமாக முடியும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளைச் சுறுசுறுப்பாகச் செய்துமுடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் தனித்திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.