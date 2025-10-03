வார பலன்கள் - ரிஷபம்

முன்பின் தெரியாதவர்களால் நன்மைகள் உண்டாகும். பங்கு வர்த்தகத்தில் சிறிய லாபங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியிலான பயணங்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். வியாபாரிகள் லாபம் அடைவீர்கள்.
விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர் செய்து வருமானத்தைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் ரகசியங்களை எவரிடமும் வெளிப்படுத்த வேண்டாம். கலைத்துறையினர் பிறருக்கு முன் உதாரணமாக நடந்து கொள்வீர்கள்.
பெண்களின் உடல், மன நலம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப். 29, 30, அக்.1.
