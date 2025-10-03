வார பலன்கள் - மிதுனம்

தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வழக்குகளிலும் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டு முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்குப் பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். விவசாயிகள் வருமானத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரிடம் எச்சரிக்கையாகப் பழக வேண்டும். கலைத்துறையினர் நிதானமாக இருந்து புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்மணிகள் தங்கள் குடும்பத்தில் மழலைப் பேறைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் - 3.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.