வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளின் பணிகள் எதிர்பார்த்த திருப்பங்களைக் கொடுக்கும். கலைத்துறையினருக்கு வெளிவட்டாரத்தில் பெயரும் புகழும் உயரும். பெண்களுக்கு குடும்பச் சொத்து விஷயங்களில் சாதகமான திருப்பங்கள் உண்டாகும்.

மாணவர்கள் பெற்றோரின் அறிவுரையைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 4, 5.

