வார பலன்கள் - சிம்மம்

உடன் பிறந்தோரின் ஆதரவை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். கோர்ட் விவகாரங்களில் எதிர்பார்த்த திருப்பம் உண்டாகும். வசிக்கும் வீட்டைப் புதுப்பிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களால் சிறு குழப்பங்களைச் சந்திப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளாலும் நன்மை உண்டாகும்.
கலைத்துறையினருக்குப் பாராட்டுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் யோகா, தியானம் போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
