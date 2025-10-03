வார பலன்கள் - தனுசு

நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகள் ஏற்படாது. பங்கு வர்த்தகத்தில் சிறு லாபம் இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளைச் சமாளித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகள் மனதில் சமநிலையோடு இருப்பார்கள். விவசாயிகள் புதிய முறையில் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரின் நடவடிக்கைகளையும் கண்காணிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களிடம் வெளிப்படையாகப் பேச வேண்டாம். பெண்கள் குடும்பத்தினரின் மனம் கோணாது நடந்து கொள்வீர்கள்.
மாணவர்களுக்கு பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் பக்க பலமாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை .
