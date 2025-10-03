வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
புது வேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். புதிய ரகசியங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அவநம்பிக்கைகள் அகலும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகள் உதவியுடன் கடன்களை அடைத்து விடுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகளால் சிறிது கடன் கூடும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு தொலைதூரச் செய்திகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். கலைத்துறையினரின் வெற்றிகள் சிறிது தாமதப்படும். பெண்கள் தங்கள் குடும்பத்தில் அமைதியையும் நிம்மதியையும் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் வெளியூர் சென்று படிக்க வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

